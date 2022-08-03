Стареющий нарцисс и что с ним станет под конец жизни

II. Нарцисс на пенсии

Стареющий нарцисс — это человек, с которой приходится считаться ежедневно, ежечасно и буквально ежеминутно опекунам и всем, кто сталкивается с их глубоко социально-интеллектуально и эмоционально агрессивным поведением. Они никогда не могут пережить социальную изоляции в течение всей своей жизни.

По мере взросления в человеке происходят определенные социальные, эмоциональные и медицинские этапы, связанные с развитием личности, а также знакомство с жизнью в целом. Человек, у которого развивается психическое расстройство B кластера, имеет тенденцию развивать именно эти черты.

Нарцисс — это человек, который заставляет страдать других людей, в то время наслаждается, когда у них получается обманывать, жестоко обращаться или причиняют вред (физический или социальный) другим людям.

Нарциссы — это первые люди, кто будет говорить любым свободным ушам о том, что они лучше других, потому что они прожили свою жизнь, действуя теми способами, которые считаются социально неприемлемыми и едкими для общего состояния здоровья.

Молодой нарцисс хочет контролировать время и внимание других людей. Они способны делать или говорить что угодно, чтобы получить ответную реакцию от кого-либо (например, от родителей, когда они чувствуют себя социально неважными, забытыми, игнорируемыми или пренебрегаемыми).

Пожилой нарцисс не просто захочет контролировать время и эмоции других людей, — он считает, что должен делать со своей стороны всё, что потребуется, чтобы убедиться, что он, а не кто-то другой, находится в центре всеобщего внимания.

Нарцисс в пожилом возрасте, вероятно, будет умным и довольно зловещим в отношении того, как ему сходит с рук плохое обращение, оскорбления или дегуманизация других. Они станут одержимы сравнением себя со всеми остальными, поэтому, если вы знакомыми с таким, ожидайте, что, становясь еще старше, они станут еще критичнее относится к другим.

Они будут крайне похожи поведением на определенный типаж школьного учащегося, который, чтобы не признавать, что ему нужна помощь по какому-то предмету, например, русскому языку, — будет оскорблять предмет, высмеивать учителя и стремиться сделать жизнь остальных в школе и классе проблемой. Тот же самый подход, механически используемый пожилым нарциссом, чтобы скрыть всю сложную эмоциональную обработку и уйти от саморефлексии. Это проблема функционально отсталого эмоционального интеллекта их физического мозга.

Стареющий нарцисс, будет первым, кто разозлится, когда появятся новые технологии, которые они не могут понять или легко использовать. Вспомните знакомых пожилых людей в 1990-2000 годах, раздраженными распространением компьютеров. Они оскорбляли машины, людей, их создавших, и всех, кто чувствует себя нормально ежедневно используя компьютеры.

Так и ребенок, который подшучивает над учителем математики и хвастается, что ему ни разу в жизни не нужно будет использовать алгебру, может столкнуться с проблемами в эмоциональном интеллекте, коренящемся в нарциссизме.

Взрослый, высмеивающий других людей за то, что они слишком эмоционально здоровы или с социальной точки зрения уважительно относятся к эмоциям других людей, — это стареющий пожилой человек, который в конечном итоге оказывается запертым в палате для престарелых, полной пациентов с диагнозом неспецифическая деменция.

Нарцисс в старости, не желая признавать способности других людей, позволит своему собственному эго стремиться раздуть пламя превосходства из своей собственной физической и умственной самооценки.

Человек, которому взрослые говорят, что он самый красивый, самый красивый, самый умный, «самый лучший» — может в течение жизни бороться с верой в то, что общество основано на социальной конкуренции, а не на здоровом сотрудничестве.

Их стратегия социального выживания, как правило, будет следующей: сначала оскорбить, а затем не задавайте вопросов о правде или реальности позже, когда общаетесь; вряд ли кто-то застрахован от их критики, открытых оскорблений и тайных манипуляций интеллектом и эмоциями. Не ожидайте, что ни один социальный квартал не будет предоставлен без того, чтобы они требовали платы за всех, кому они помогают.