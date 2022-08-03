Стареющий нарцисс и что с ним станет под конец жизни

Психолог онлайн по эмоциям, кризисам и отношениям — Виктор Лиотвейзен
[старый нарцисс как идёт их жизнь в старости, что с ними делать и как реагировать на пожилых нарциссов]
Что происходит со стареющим нарциссом? Если вы ищете медицинский ответ, то здесь вы его не найдете, но я, как психолог когнитивно-поведенческой терапии, дам аналогичный, немедицинский ответ на насущный вопрос о социальном поведении стареющих нарциссов.
Стареющий нарцисс — это человек, с которой приходится считаться ежедневно, ежечасно и буквально ежеминутно опекунам и всем, кто сталкивается с их глубоко социально-интеллектуально и эмоционально агрессивным поведением. Они никогда не могут пережить социальную изоляции в течение всей своей жизни.
По мере взросления в человеке происходят определенные социальные, эмоциональные и медицинские этапы, связанные с развитием личности, а также знакомство с жизнью в целом. Человек, у которого развивается психическое расстройство B кластера, имеет тенденцию развивать именно эти черты.
Нарцисс — это человек, который заставляет страдать других людей, в то время наслаждается, когда у них получается обманывать, жестоко обращаться или причиняют вред (физический или социальный) другим людям.
Нарциссы — это первые люди, кто будет говорить любым свободным ушам о том, что они лучше других, потому что они прожили свою жизнь, действуя теми способами, которые считаются социально неприемлемыми и едкими для общего состояния здоровья.
Молодой нарцисс хочет контролировать время и внимание других людей. Они способны делать или говорить что угодно, чтобы получить ответную реакцию от кого-либо (например, от родителей, когда они чувствуют себя социально неважными, забытыми, игнорируемыми или пренебрегаемыми).
Пожилой нарцисс не просто захочет контролировать время и эмоции других людей, — он считает, что должен делать со своей стороны всё, что потребуется, чтобы убедиться, что он, а не кто-то другой, находится в центре всеобщего внимания.
Нарцисс в пожилом возрасте, вероятно, будет умным и довольно зловещим в отношении того, как ему сходит с рук плохое обращение, оскорбления или дегуманизация других. Они станут одержимы сравнением себя со всеми остальными, поэтому, если вы знакомыми с таким, ожидайте, что, становясь еще старше, они станут еще критичнее относится к другим.
Они будут крайне похожи поведением на определенный типаж школьного учащегося, который, чтобы не признавать, что ему нужна помощь по какому-то предмету, например, русскому языку, — будет оскорблять предмет, высмеивать учителя и стремиться сделать жизнь остальных в школе и классе проблемой. Тот же самый подход, механически используемый пожилым нарциссом, чтобы скрыть всю сложную эмоциональную обработку и уйти от саморефлексии. Это проблема функционально отсталого эмоционального интеллекта их физического мозга.
Стареющий нарцисс, будет первым, кто разозлится, когда появятся новые технологии, которые они не могут понять или легко использовать. Вспомните знакомых пожилых людей в 1990-2000 годах, раздраженными распространением компьютеров. Они оскорбляли машины, людей, их создавших, и всех, кто чувствует себя нормально ежедневно используя компьютеры.
Так и ребенок, который подшучивает над учителем математики и хвастается, что ему ни разу в жизни не нужно будет использовать алгебру, может столкнуться с проблемами в эмоциональном интеллекте, коренящемся в нарциссизме.
Взрослый, высмеивающий других людей за то, что они слишком эмоционально здоровы или с социальной точки зрения уважительно относятся к эмоциям других людей, — это стареющий пожилой человек, который в конечном итоге оказывается запертым в палате для престарелых, полной пациентов с диагнозом неспецифическая деменция.
Нарцисс в старости, не желая признавать способности других людей, позволит своему собственному эго стремиться раздуть пламя превосходства из своей собственной физической и умственной самооценки.
Человек, которому взрослые говорят, что он самый красивый, самый красивый, самый умный, «самый лучший» — может в течение жизни бороться с верой в то, что общество основано на социальной конкуренции, а не на здоровом сотрудничестве.
Их стратегия социального выживания, как правило, будет следующей: сначала оскорбить, а затем не задавайте вопросов о правде или реальности позже, когда общаетесь; вряд ли кто-то застрахован от их критики, открытых оскорблений и тайных манипуляций интеллектом и эмоциями. Не ожидайте, что ни один социальный квартал не будет предоставлен без того, чтобы они требовали платы за всех, кому они помогают.
Я хотел бы вам дать понимание того, почему поведение старых или пожилых нарциссов является разрушительным в социальном, медицинском и эмоциональном плане. Воспринимайте следующие знания как корни и истоки, а не как оправдание для участия в этом поведении, чтобы поучаствовать уменьшении ритуализированной кровожадности нарциссов-старперов.
Все люди приняли концепцию социальной конкуренции как образа жизни, и в большинстве — обречены вести скудную эмоциональную жизнь при измерении таких сущностей, как близость, качество отношений и количество дней, когда рассматриваемый человек чувствует себя в гармонии с миром (а не в противоречии с ним).
Итог — пропаганда военного времени, отсутствующие отцы и матери, которые были невежественны и несчастны по большей части в детстве, как правило, становятся безжалостными в погоне за личным комфортом за счет всех остальных.
В 90-е годы правящая политическая элита, активно интегрируя Россию в мировую политическую и экономическую систему, допустила определённый крен в сторону ослабления державного патриотизма в пользу «общечеловеческих ценностей». В результате современная российская духовность и эмоциональная стабильность является проблематичной. Главная проблема — отсутствие социально-политического идеала. Соборность (как духовная общность людей, стремление людей к сплочению, единению независимо от политики государства) в современном российском обществе не является приоритетным инвариантом культурной идентичности. В России не имеется культурного, духовного и профессионального диалога, социального общения, как и согласия, которое определяет базовые общественные ценности. И только к настоящему времени (2022 год) было решено впервые убрать раскол, так как возросла восприимчивость к идеологическим суррогатам национализма, анархизма и религиозного экстремизма. Хочу напомнить, что, когда в постсоветской России началась дискредитация коллективизма и духовности, её ожидаемым результатом стала утрата общности, что дало простор низменным социальным инстинктам. Соборность, которая укоренена в психологии русского человека, трудно насильно сменить на индивидуализм из западной цивилизации. Текущая попытка возрождения новых версий социалистических или солидаристских теорий может побудить в народе жертвенность, готовность ограничивать свои потребности и стремления ради достижения высоких исторических целей — концепция русского мира.
Трудно быть ребенком взрослого, который говорит им, что независимо от того, что они стремятся сделать или чего они достигнут в жизни, они никогда не будут такими же великими, как их родители или дедушки и бабушки до них… особенно когда то же самое сообщение было объединено во многих американских семьях. с учением о том, что некоторые люди (из-за пола, религии или цвета кожи) рождаются лучше и имеют больше прав на такие вещи, как основные права человека, чем другие.
Использование слов, чтобы ранить или сбить людей с толку, — это конек нарциссов. Большинство из них хвастаются отсутствием у них сочувствия к жертвам и своей способностью обманывать или продавать истории или предметы, которые люди не обязательно хотят.
По мере того, как стареющий нарцисс будет приближаться к старости, ожидайте жалоб на все, чего у него нет, при этом постоянно. То, что у них есть, они будут чередовать в разговоре, обесценивая или переоценивая ценность.
Ожидайте, что люди в возрасте от 45 до 65 лет будут вовлечены в сложные интриги, чтобы получить больше престижа, денег и статуса. Ожидайте, что они будут ненавидеть любого, кто моложе их или кто был более успешным в личном, профессиональном или социальном плане, в то время как они сами сидят и создают непоколебимый образ неприятного человека.
Если у старых нарциссов случится что-то со здоровьем, ожидайте, что они будут стремиться причинить боль и контролировать самых близких им людей, стремясь втянуть в грязь и своих любимых козлов отпущения, и нарциссических соперников.
Соперник Нарцисса — это человек, который каким-то образом настолько впечатляет своей простотой существования, что нарцисс зациклится на стремлении взаимодействовать с ним, причинить ему вред и функционально разрушить или стереть его. Если этот человек ребенок, родитель, взрослый ребенок, текущий любовный интерес, прежний любовный интерес или просто объект насмешек проблемного человека, ожидайте, что Социальный Хищник почувствует себя бессильным в своей собственной жизни, и будет стремиться протянуть руку помощи, чтобы причинить им вред наугад или поставить его в невыгодное положение.
Стареющий нарцисс в семейных отношениях будет использовать такие вещи, как покупка привязанности детей или внуков, как метод саботажа отношений того же целевого объекта с тем, кому он пытается причинить боль, чтобы получить физический контроль над целью. Деньги и сентиментальные объекты они превращают в оружие, утаивая или даря неуместно.
Подлый, обманчивый, иррациональный и нечестный — это слова, используемые для описания выбора поведения Стареющего нарцисса по отношению к тем, кто принимал на себя основную тяжесть своих личностных проблем в течение большинства лет.
Если у Старшего есть деньги или физический контроль и владение такими вещами, как трастовые фонды, имущественные владения или важные вещи, такие как фотографии, произведения искусства или товары для дома с бесценными воспоминаниями, ожидайте, что они будут использовать эти предметы, чтобы поставить любого, у кого есть личная заинтересованность, пройти через ад.
Ожидайте, что нарцисс в пожилом возрасте будет делать такие вещи в свои последние десятилетия, годы, месяцы и дни, как:
Большинство жертв людей Кластера B, скажут вам, что от того, что вы поддерживаете нарцисса на протяжении всей его жизни, ничего хорошего не выйдет.
Чем больше токсичного человека потворствуют и позволяют относиться к другим в их доме или в личной жизни с безжалостным пренебрежением, тем больше вероятность того, что он будет подражать социопатам и их уловкам (например, бомбардировка любовью), психопатам, людям с ПРЛ, ИРЛ или полномасштабным темным триадам к хронологическому возрасту 28 лет или раньше, когда личность становится стационарнее и начинает формироваться застывшая нейропластичность, связанная с обработкой сложных эмоций.
Большинство получают удовольствие от того, что физически несчастливы с другими людьми по сравнению с собой. Делая отказ проявлять милосердие, доброту или признательность на людей, воспитанных в духе «угодников», стремящиеся сделать свою жизнь и свой мир более любящим и комфортным местом, они сами производят нейрохимические вещества, связанные с жаждой крови, которые имеют тенденцию к дальнейшему функциональному распаду их собственной личности.
В лучшем случае стареющий нарцисс выйдет в окружении незнакомцев сикофантов, которые будут стремиться манипулировать старшими, пока они наживаются на нём.
В худшем случае ожидайте, что старые нарциссы уйдут из мира, под любую комбинацию слов и поведенческий путь, который решит выбрать священник.
В любом случае важно быть максимально подготовленным в финансовом и эмоциональном отношении, если вы ребенок, супруг или бывший любовный интерес стареющего нарцисса, чтобы они не разрушили всё светлое и доброе, что есть в вас. В эмоциональном плане вам может помочь психолог онлайн.
Нарциссы никогда не становятся лучше с возрастом, становясь более добрыми, социально поддерживающими, чуткими и зрелыми людьми. Их ограничения эмоционального уровня оставляют их функционально и логически эмоционально неполноценными.
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